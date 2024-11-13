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Чемпион мира отреагировал на новости о назначении нового главного тренера Ромы
Защитник римлян выложил забавное фото
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Матс Хуммельс, который ныне является игроком "Ромы", остроумно отреагировал на новости о назначении нового главного тренера команды.
Похоже, что 35-летний Матс Гуммельс больше всех других игроков римского клуба ждет назначения нового главного тренера "Ромы", поскольку немец практически не играл под руководством Ивана Юрича. Теперь он, возможно, будет надеяться получить игровое время, если римский клуб возглавит Клаудио Раньери.
В своем профиле в Instagram Матс Хуммельс выложил забавное фото, подписав его следующим образом: "Я в последние 72 часа".
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Отметим, что Матс Хуммельс присоединился к "Роме" летом этого года на правах свободного агента, покинув дортмундскую "Боруссию". Немец вышел на поле лишь в одном матче за римлян, отыграв 23 минуты против "Фиорентины" (5:1) в чемпионате Италии.
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