Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
La Republica назвала всех тренеров, среди которых выбирала Рома
Интересный выбор
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский сайт La Republica назвал всех тренеров, среди которых выбирала «Рома» на замену уволенному Ивану Юричу.
Источник сообщил, что столичный клуб в качестве тренера рассматривал Массимилиано Аллегри, Винченцо Монтеллу и Фрэнка Лэмпарда.
Аллегри был не заинтересован из-за сложностей в команде. Лэмпард не смог убедить руководство и его также не взяли.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Винченцо Монтелла считался основным кандидатом на главного тренера. Но из-за подготовки Турции к матчам Лиги Наций он бы приступил к работе в «Роме» через неделю.
По словам источника, Монтелли предложили контракт на полтора года, хотя он просил на три года.
Популярное сейчас
- Не Калюжным единым. Игроки сборной, которые заслужили вызов из неочевидных клубов чемпионатов Украины
- Ла Масия — сердце Барселоны. Она началась с усадьбы, умирала при Бартомеу, а теперь ее директор — украинец
- Зеленский отреагировал на массированную атаку по Украине
- Довбик может работать под руководством опытного тренера. Рома нашла нового кандидата
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО
Комментарии 1