La Republica назвала всех тренеров, среди которых выбирала Рома

Итальянский сайт La Republica назвал всех тренеров, среди которых выбирала «Рома» на замену уволенному Ивану Юричу.

Источник сообщил, что столичный клуб в качестве тренера рассматривал Массимилиано Аллегри, Винченцо Монтеллу и Фрэнка Лэмпарда.

Аллегри был не заинтересован из-за сложностей в команде. Лэмпард не смог убедить руководство и его также не взяли.

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Винченцо Монтелла считался основным кандидатом на главного тренера. Но из-за подготовки Турции к матчам Лиги Наций он бы приступил к работе в «Роме» через неделю.

По словам источника, Монтелли предложили контракт на полтора года, хотя он просил на три года.