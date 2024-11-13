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La Republica назвала всех тренеров, среди которых выбирала Рома

Италия

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La Republica назвала всех тренеров, среди которых выбирала Рома

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский сайт La Republica назвал всех тренеров, среди которых выбирала «Рома» на замену уволенному Ивану Юричу.

Источник сообщил, что столичный клуб в качестве тренера рассматривал Массимилиано Аллегри, Винченцо Монтеллу и Фрэнка Лэмпарда.

Аллегри был не заинтересован из-за сложностей в команде. Лэмпард не смог убедить руководство и его также не взяли.

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Винченцо Монтелла считался основным кандидатом на главного тренера. Но из-за подготовки Турции к матчам Лиги Наций он бы приступил к работе в «Роме» через неделю.

По словам источника, Монтелли предложили контракт на полтора года, хотя он просил на три года.

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Источник:
La Republica
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
13.11.2024 в 21:02
На два шага вперед никто думать и не собирался
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
13.11.2024 в 21:02
На два шага вперед никто думать и не собирался
Ответить
0
0

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