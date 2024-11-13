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Интер договорился со своим центральным защитником о продлении контракта

Италия

Агенты игрока уже отправились в Италию

Интер договорился со своим центральным защитником о продлении контракта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Миланский "Интер" договорился со своим центральным защитником о продлении контракта на один год.

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний немецкий защитник Ян Биссек согласился продлить контракт с "Интером" еще на один год, то есть до июня 2029 года. Планируется, что представители игрока в ближайшее время прибудут в Милан, чтобы финализировать соглашение. Официальное объявление от клуба ожидается вскоре.

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Добавим, что в этом сезоне Ян Биссек провел 11 матчей за "Интер" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость немецкого защитника в 25 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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