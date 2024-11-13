Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер договорился со своим центральным защитником о продлении контракта
Агенты игрока уже отправились в Италию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" договорился со своим центральным защитником о продлении контракта на один год.
Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний немецкий защитник Ян Биссек согласился продлить контракт с "Интером" еще на один год, то есть до июня 2029 года. Планируется, что представители игрока в ближайшее время прибудут в Милан, чтобы финализировать соглашение. Официальное объявление от клуба ожидается вскоре.
Добавим, что в этом сезоне Ян Биссек провел 11 матчей за "Интер" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость немецкого защитника в 25 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Не Калюжным единым. Игроки сборной, которые заслужили вызов из неочевидных клубов чемпионатов Украины
- Ла Масия — сердце Барселоны. Она началась с усадьбы, умирала при Бартомеу, а теперь ее директор — украинец
- Зеленский отреагировал на массированную атаку по Украине
- Готов вернуться. Один из возможных кандидатов на пост главного тренера Ромы может в третий раз возглавить клуб
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО