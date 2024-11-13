Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арбитра Серии А из-за ошибки в матче понизили в статусе
Отправили судить в Серию В
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Арбитра Серии А из-за ошибки в матче понизили в статусе.
Маурицио Мариани из-за ошибки в матче "Интер – Наполи" временно отстранили от матчей высшего дивизиона и отправили судить в Серию В.
В понедельник на встрече организованной Серией А руководство Ассоциации судей Италии дало понять, что пенальти был поставлен ошибочно. Мариани признал ошибку и указал, что дал поспешную оценку эпизоду.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Арбитр поставил пенальти в пользу "Интера", который не реализовал полузащитник Хакан Чалханоглу. Матч "Интер – Наполи" закончился вничью 1:1. "Наполи" сейчас лидируют в Серии А с 26-ю очками, а "Интер" - на 4-м месте с 25-ю набранными баллами.
Популярное сейчас
- Ла Масия — сердце Барселоны. Она началась с усадьбы, умирала при Бартомеу, а теперь ее директор — украинец
- Зеленский отреагировал на массированную атаку по Украине
- Гол Малиновского претендует на звание лучшего в прошлом сезоне Серии А
- Довбик - призрак, зритель не заплативший за билет. Наши за границей. Италия
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО