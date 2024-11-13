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Арбитра Серии А из-за ошибки в матче понизили в статусе

Италия

Отправили судить в Серию В

Арбитра Серии А из-за ошибки в матче понизили в статусе

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Арбитра Серии А из-за ошибки в матче понизили в статусе.

Маурицио Мариани из-за ошибки в матче "Интер – Наполи" временно отстранили от матчей высшего дивизиона и отправили судить в Серию В.

В понедельник на встрече организованной Серией А руководство Ассоциации судей Италии дало понять, что пенальти был поставлен ошибочно. Мариани признал ошибку и указал, что дал поспешную оценку эпизоду.

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Арбитр поставил пенальти в пользу "Интера", который не реализовал полузащитник Хакан Чалханоглу. Матч "Интер – Наполи" закончился вничью 1:1. "Наполи" сейчас лидируют в Серии А с 26-ю очками, а "Интер" - на 4-м месте с 25-ю набранными баллами.

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Источник:
La Gazzeta Dello Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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