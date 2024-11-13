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Аталанта в Серии А одержала юбилейную победу

Италия

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Аталанта в Серии А одержала юбилейную победу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" на выходных в Серии А одержала юбилейную победу.

Победа против "Удинезе" в 12-м туре Серии А стала 700-й в турнире для клуба из Бергамо.

"Аталанта" обыграла "Удинезе" со счётом 2:1 на домашнем поле.

В данный момент клуб из Бергамо занимает второе место в чемпионате Италии, набрав 25 очков и отставая от "Наполи" на один балл.

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Источник:
Atalanta FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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