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Аталанта в Серии А одержала юбилейную победу
Трудно поверить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" на выходных в Серии А одержала юбилейную победу.
Победа против "Удинезе" в 12-м туре Серии А стала 700-й в турнире для клуба из Бергамо.
Quella di ieri è stata la 700ª vittoria nerazzurra in @SerieA ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 11, 2024
Yesterday's win was the 700th in @SerieA_EN ????#AtalantaUdinese #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/BDu7oFj0RH
"Аталанта" обыграла "Удинезе" со счётом 2:1 на домашнем поле.
В данный момент клуб из Бергамо занимает второе место в чемпионате Италии, набрав 25 очков и отставая от "Наполи" на один балл.
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