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Раньери подтвердил, что станет тренером Ромы. ВИДЕО встречи Клаудио с фанатами клуба

Италия
Обновлено

Вскоре об этом будет объявлено официально

Раньери подтвердил, что станет тренером Ромы. ВИДЕО встречи Клаудио с фанатами клуба

Фото: Eurosport

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Клаудио Раньери прибыл в Рим из Лондона, чтобы стать новым тренером "Ромы". 73-летний итальянский наставник уже встретился с фанатами клуба возле аэропорта.

Официальное объявление от римского клуба ожидается в ближайшее время.

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Общаясь с журналистами, Клаудио Раньери выглядел довольно оптимистично. Именитый итальянский наставник прокомментировал свое новое место работы.

"Нужно решить трудную задачу? "Рома" — крепкий орешек, именно поэтому они и позвали меня сюда. Все готово!" — цитирует слова Раньери издание RomaPress.

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Источник:
RomaPress
Опубликовал: Андрей Журба
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