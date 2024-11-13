Раньери подтвердил, что станет тренером Ромы. ВИДЕО встречи Клаудио с фанатами клуба

Клаудио Раньери прибыл в Рим из Лондона, чтобы стать новым тренером "Ромы". 73-летний итальянский наставник уже встретился с фанатами клуба возле аэропорта.

Официальное объявление от римского клуба ожидается в ближайшее время.

???? Claudio #Ranieri è tornato a Roma!



Le immagini del suo arrivo a Fiumicino, accolto dai tifosi #ASRoma ???????? pic.twitter.com/CUFkDT4WfS — Il Romanista (@ilRomanistaweb) November 13, 2024

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Общаясь с журналистами, Клаудио Раньери выглядел довольно оптимистично. Именитый итальянский наставник прокомментировал свое новое место работы.

"Нужно решить трудную задачу? "Рома" — крепкий орешек, именно поэтому они и позвали меня сюда. Все готово!" — цитирует слова Раньери издание RomaPress.