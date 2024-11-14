Леау - о конфликте с Фонсекой: Такие вещи случаются. Мне не нравится сидеть на скамейке запасных

Вингер "Милана" Рафаэль Леау рассказал, что столкнулся с трудностями в отношениях с наставником команды Паулу Фонсекой, но в то же время отметил, что это уже "решенный вопрос".

"Такие вещи случаются. Я ничего не имею против тренера. Это решенный вопрос. Мне не нравится сидеть на скамейке запасных, я всегда люблю помогать команде. Решения должен принимать тренер. Я всегда стараюсь выкладываться по полной", - приводит слова португальца журналист Николо Скира.

В нынешнем сезоне Леау сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 4 ассистами.