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Леау - о конфликте с Фонсекой: Такие вещи случаются. Мне не нравится сидеть на скамейке запасных

Италия

Было и прошло

Леау - о конфликте с Фонсекой: Такие вещи случаются. Мне не нравится сидеть на скамейке запасных

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Милана" Рафаэль Леау рассказал, что столкнулся с трудностями в отношениях с наставником команды Паулу Фонсекой, но в то же время отметил, что это уже "решенный вопрос".

"Такие вещи случаются. Я ничего не имею против тренера. Это решенный вопрос. Мне не нравится сидеть на скамейке запасных, я всегда люблю помогать команде. Решения должен принимать тренер. Я всегда стараюсь выкладываться по полной", - приводит слова португальца журналист Николо Скира.

В нынешнем сезоне Леау сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 4 ассистами.

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Паулу Фонсека Милан Рафаэль Леау
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Александр Бураков
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