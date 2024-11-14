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Леау - о конфликте с Фонсекой: Такие вещи случаются. Мне не нравится сидеть на скамейке запасных
Было и прошло
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Милана" Рафаэль Леау рассказал, что столкнулся с трудностями в отношениях с наставником команды Паулу Фонсекой, но в то же время отметил, что это уже "решенный вопрос".
"Такие вещи случаются. Я ничего не имею против тренера. Это решенный вопрос. Мне не нравится сидеть на скамейке запасных, я всегда люблю помогать команде. Решения должен принимать тренер. Я всегда стараюсь выкладываться по полной", - приводит слова португальца журналист Николо Скира.
В нынешнем сезоне Леау сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 4 ассистами.
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