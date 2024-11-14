  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Инсайдер рассказал о переговорах Милана с защитником
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Инсайдер рассказал о переговорах Милана с защитником

Италия

Всё сложно

Инсайдер рассказал о переговорах Милана с защитником

Twitter Lega Serie A

Новина українською

Инсайдер рассказал о переговорах "Милана" с защитником клуба Тео Эрнандесом

Николо Скира сообщил, что в переговорах "Милана" и Эрнандеса пока всё сложно. Игрок просит зарплату до 8 млн евро в год, "Милан" ещё не делал предложений игроку и его агенту.

"Несмотря на последние слухи, нет никаких предварительных переговоров или принципиального соглашения между "Миланом" и Тео Эрнандесом о продлении контракта", - написал Скира.

Позднее, инсайдер выставил информацию, что Эрнандес с агентом ждут предложения клуба. Защитнику хорошо в "Милане", клуб его считает ТОП-игроком, но пока предложений не делал.

"Игра продления контракта открыта. Тео Эрнандес и его агент Куилон ждут предложения "Милана" о продлении контракта. Тео очень доволен в Милане и очень привязан к клубу. "Милан" считает Тео топ-игроком, но пока не подал официальное предложение", - написал Скира.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Контракт "Милана" и Эрнандеса заканчивается в 2026 году. В этом сезоне защитник сыграл в 13-ти играх во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 голевые передачи.

По теме
yellow-arrow
Не Кварацхелия или Тавареш. Серия А назвала игрока октября
yellow-arrow
Ювентус официально подтвердил информацию о тяжелой травме защитника
yellow-arrow
Официально: Довбик получил нового главного тренера в Роме
Милан Тео Эрнандес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости