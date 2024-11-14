Инсайдер рассказал о переговорах "Милана" с защитником клуба Тео Эрнандесом

Николо Скира сообщил, что в переговорах "Милана" и Эрнандеса пока всё сложно. Игрок просит зарплату до 8 млн евро в год, "Милан" ещё не делал предложений игроку и его агенту.

"Несмотря на последние слухи, нет никаких предварительных переговоров или принципиального соглашения между "Миланом" и Тео Эрнандесом о продлении контракта", - написал Скира.

Позднее, инсайдер выставил информацию, что Эрнандес с агентом ждут предложения клуба. Защитнику хорошо в "Милане", клуб его считает ТОП-игроком, но пока предложений не делал.

"Игра продления контракта открыта. Тео Эрнандес и его агент Куилон ждут предложения "Милана" о продлении контракта. Тео очень доволен в Милане и очень привязан к клубу. "Милан" считает Тео топ-игроком, но пока не подал официальное предложение", - написал Скира.

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Контракт "Милана" и Эрнандеса заканчивается в 2026 году. В этом сезоне защитник сыграл в 13-ти играх во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 голевые передачи.