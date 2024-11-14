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Ожидается, что Ювентус объявит об расторжении контракта с Погба до окончания международной паузы

Италия
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Решение принято

Ожидается, что Ювентус объявит об расторжении контракта с Погба до окончания международной паузы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ожидается, что итальянский "Ювентус" объявит об расторжении контракта с Полем Погба до окончания международной паузы.

По словам источника, "Ювентус" незамедлительно объявит об расторжении и, как ожидается, подтвердит его до возобновления Серии А после международного перерыва на следующей неделе.

Французский полузащитник не входит в планы клуба, поэтому стороны расторгнут контракт.

Погба хотел остаться в "Ювентусе" даже со снижением зарплаты. Но клуб считает иначе.

Читайте такжеПогба: Я готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в Ювентусе
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Срок дисквалификации Погба сокращён и французский полузащитник сможет выйти на поле в марте 2025 года. Контракт игрока с "Ювентусом" действителен до 2026 года.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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