  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус официально подтвердил информацию о тяжелой травме защитника
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус официально подтвердил информацию о тяжелой травме защитника

Италия

Оборонец рискует пропустить оставшуюся часть сезона

Ювентус официально подтвердил информацию о тяжелой травме защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На официальном сайте туринского "Ювентуса" появилось сообщение о результатах обследования травмированного Хуана Кабаля, который получил повреждение в расположении сборной Колумбии.

Читайте такжеЮвентус работает над подписанием центрального защитника из-за травмы Кабаля

Сегодня, 14 ноября, колумбийский центрбек "Ювентуса" Хуан Кабаль прошел обследование в медицинском центре клуба, которое выявило травму передней крестообразной связки левого колена. На данный момент сроки восстановления игрока не сообщаются, но по оценкам от различных экспертов защитник может пропустить оставшуюся часть сезона.

Также сообщается, что в ближайшие дни 23-летнего Хуана Давида Кабала прооперируют.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Не Кварацхелия или Тавареш. Серия А назвала игрока октября
yellow-arrow
Официально: Довбик получил нового главного тренера в Роме
yellow-arrow
Ожидается, что Ювентус объявит об расторжении контракта с Погба до окончания международной паузы
Ювентус (Турин) Хуан Кабаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Juventus FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости