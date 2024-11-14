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Ювентус официально подтвердил информацию о тяжелой травме защитника
Оборонец рискует пропустить оставшуюся часть сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте туринского "Ювентуса" появилось сообщение о результатах обследования травмированного Хуана Кабаля, который получил повреждение в расположении сборной Колумбии.
Сегодня, 14 ноября, колумбийский центрбек "Ювентуса" Хуан Кабаль прошел обследование в медицинском центре клуба, которое выявило травму передней крестообразной связки левого колена. На данный момент сроки восстановления игрока не сообщаются, но по оценкам от различных экспертов защитник может пропустить оставшуюся часть сезона.
Также сообщается, что в ближайшие дни 23-летнего Хуана Давида Кабала прооперируют.
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Bollettino medico | Le condizioni di Juan Cabal— JuventusFC (@juventusfc) November 14, 2024
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