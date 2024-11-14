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Не Кварацхелия или Тавареш. Серия А назвала игрока октября
Неожиданно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская Серия А назвала игрока месяца.
В октябре лучшим игроком лиги болельщики выбрали футболиста "Аталанты" Матео Реттеги.
Capocannoniere spietato in #SerieAEnilive e nuovo @EASPORTSFC Player of the Month— Lega Serie A (@SerieA) November 14, 2024
È solo l’inizio per Retegui! @easportsfcit
Нападающий в октябре забил 8 голов в Серии А, в том числе хет-трик в ворота "Дженоа". Это его первый сезон в клубе.
Конкурентами нападающего были Адли ("Фиорентина"), Консейкао ("Ювентус"), Кварацхелия ("Наполи"), Нуно Тавареш ("Лацио") и Тюрам ("Интер").
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В данный момент на счету итальянского нападающего 11 голов и 3 ассиста за "Аталанту" во всех турнирах.
Реттеги присоединился к "Аталанте" летом 2024 года из "Дженоа". Сумма трансфера составила 22 млн евро.
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