Не Кварацхелия или Тавареш. Серия А назвала игрока октября

Итальянская Серия А назвала игрока месяца.

В октябре лучшим игроком лиги болельщики выбрали футболиста "Аталанты" Матео Реттеги.

