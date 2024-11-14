Не Кварацхелия или Тавареш. Серия А назвала игрока октября

Итальянская Серия А назвала игрока месяца.

В октябре лучшим игроком лиги болельщики выбрали футболиста "Аталанты" Матео Реттеги.

Capocannoniere spietato in #SerieAEnilive e nuovo @EASPORTSFC Player of the Month



È solo l’inizio per Retegui! @easportsfcit — Lega Serie A (@SerieA) November 14, 2024

Нападающий в октябре забил 8 голов в Серии А, в том числе хет-трик в ворота "Дженоа". Это его первый сезон в клубе.

Конкурентами нападающего были Адли ("Фиорентина"), Консейкао ("Ювентус"), Кварацхелия ("Наполи"), Нуно Тавареш ("Лацио") и Тюрам ("Интер").

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В данный момент на счету итальянского нападающего 11 голов и 3 ассиста за "Аталанту" во всех турнирах.

Реттеги присоединился к "Аталанте" летом 2024 года из "Дженоа". Сумма трансфера составила 22 млн евро.