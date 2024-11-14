Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Галлиани - о будущем Мальдини в Монце: Он останется в клубе до конца сезона
Сын легендарного защитника заинтересовал несколько клубов
Getty Images/Global Images Ukraine
80-летний исполнительный директор итальянской "Монцы" Адриано Галлиани прокомментировал слухи относительно Даниэля Мальдини.
"Он останется в "Монце" до конца этого сезона. В его контракте нет отступных, которые были бы действительны в январе".
Как отмечает журналист Николо Скира, опция выкупа игрока будет доступна летом: 12 миллионов евро для итальянских клубов и 15 миллионов евро для иностранных клубов.
Отметим, что этим летом 23-летний Даниэль Мальдини перебрался в "Монцу" из "Милана" на правах свободного агента. В этом сезоне итальянский атакующий хавбек отметился одним голом и одним ассистом в 11 матчах чемпионата Италии.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока всего в 6 миллионов евро.
Популярное сейчас
- "Сабо кричал - сынок, пожалуйста, иди в штрафную", - Шевченко рассказал, как забивал тот легендарный гол России
- Официально: Довбик получил нового главного тренера в Роме
- Коноплянка назвал игрока, которого нужно вызвать в сборную Украины
- Довбик - призрак, зритель не заплативший за билет. Наши за границей. Италия
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой