Галлиани - о будущем Мальдини в Монце: Он останется в клубе до конца сезона

80-летний исполнительный директор итальянской "Монцы" Адриано Галлиани прокомментировал слухи относительно Даниэля Мальдини.

"Он останется в "Монце" до конца этого сезона. В его контракте нет отступных, которые были бы действительны в январе".

Как отмечает журналист Николо Скира, опция выкупа игрока будет доступна летом: 12 миллионов евро для итальянских клубов и 15 миллионов евро для иностранных клубов.

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Отметим, что этим летом 23-летний Даниэль Мальдини перебрался в "Монцу" из "Милана" на правах свободного агента. В этом сезоне итальянский атакующий хавбек отметился одним голом и одним ассистом в 11 матчах чемпионата Италии.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока всего в 6 миллионов евро.