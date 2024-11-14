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Ювентус следит за оборонцем бывшей команды Тьяго Мотты
Игрок уже работал под руководством итальянского наставника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус", который ныне тренирует Тьяго Мотта, активно следит за центральным защитником "Болоньи".
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, "Ювентус" активно следит за 26-летним центральным защитником Джоном Лукуми. Тьяго Мотта прекрасно знает игрока и высоко оценивает его способности, поскольку ранее защитник играл под его руководством в "Болонье".
Отметим, что "Ювентус" ведет работу по подписанию центрального защитника во время зимнего трансферного окна из-за травм защитников "старой синьоры". Недавно стало известно о степени тяжести травмы Хуана Кабаля, который уже вернулся в Италию из расположения сборной Колумбии.
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Также добавим, что в этом сезоне 26-летний Джон Лукуми принял участие в 12 матчах за "Болонью" во всех турнирах, отдав одну результативную передачу. Авторитетный портал Transfermark оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.
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