Ювентус следит за оборонцем бывшей команды Тьяго Мотты

"Ювентус", который ныне тренирует Тьяго Мотта, активно следит за центральным защитником "Болоньи".

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, "Ювентус" активно следит за 26-летним центральным защитником Джоном Лукуми. Тьяго Мотта прекрасно знает игрока и высоко оценивает его способности, поскольку ранее защитник играл под его руководством в "Болонье".

Читайте также Ювентус работает над подписанием центрального защитника из-за травмы Кабаля

Отметим, что "Ювентус" ведет работу по подписанию центрального защитника во время зимнего трансферного окна из-за травм защитников "старой синьоры". Недавно стало известно о степени тяжести травмы Хуана Кабаля, который уже вернулся в Италию из расположения сборной Колумбии.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также добавим, что в этом сезоне 26-летний Джон Лукуми принял участие в 12 матчах за "Болонью" во всех турнирах, отдав одну результативную передачу. Авторитетный портал Transfermark оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.