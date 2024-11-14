  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус следит за оборонцем бывшей команды Тьяго Мотты
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус следит за оборонцем бывшей команды Тьяго Мотты

Италия
Обновлено

Игрок уже работал под руководством итальянского наставника

Ювентус следит за оборонцем бывшей команды Тьяго Мотты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус", который ныне тренирует Тьяго Мотта, активно следит за центральным защитником "Болоньи".

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, "Ювентус" активно следит за 26-летним центральным защитником Джоном Лукуми. Тьяго Мотта прекрасно знает игрока и высоко оценивает его способности, поскольку ранее защитник играл под его руководством в "Болонье".

Читайте такжеЮвентус работает над подписанием центрального защитника из-за травмы Кабаля

Отметим, что "Ювентус" ведет работу по подписанию центрального защитника во время зимнего трансферного окна из-за травм защитников "старой синьоры". Недавно стало известно о степени тяжести травмы Хуана Кабаля, который уже вернулся в Италию из расположения сборной Колумбии.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также добавим, что в этом сезоне 26-летний Джон Лукуми принял участие в 12 матчах за "Болонью" во всех турнирах, отдав одну результативную передачу. Авторитетный портал Transfermark оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Галлиани - о будущем Мальдини в Монце: Он останется в клубе до конца сезона
yellow-arrow
Не Кварацхелия или Тавареш. Серия А назвала игрока октября
yellow-arrow
Ювентус официально подтвердил информацию о тяжелой травме защитника
Ювентус (Турин) Болонья
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости