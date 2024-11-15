Мактоминей о переезде в Италию: Это было важное решение для меня, моей семьи и моих друзей

В прошлом сезоне Скотт Мактоминей был едва ли не единственным игроком "МЮ", который пытался тянуть клуб вверх и принес немало очков "красным дьяволам" в той кампании. Однако, "манкунианцы" все же решили избавиться от шотландца и продали его "Наполи" за 30,5 млн евро. Полузащитник сразу же вписался в новый коллектив, хотя ему трудно далось решение о переезде в Серию А.

"Это было важное решение для меня, моей семьи и моих друзей.В такие моменты в жизни вы просто должны сказать: "Хочу ли я это сделать?". Безусловно, и сделать это и не оглядываться назад. Я никогда не жалел о своей жизни или карьере, и я продолжаю так же по сей день.Я хочу, чтобы моя карьера была успешной, и я сделаю все возможное, чтобы стать лучшим футболистом и лучшим человеком, которым я могу быть", - заявил шотландец в интервью Sky Sports.

Добавим, что в этом сезоне Скотт Мактоминей провел 13 матчей, где отметился 3 голами и 2 ассистами.