Матерацци сравнил Ибрагимовича с Роналду и Месси, вспомнив самооценку шведа

Бывший защитник сборной Италии и "Интера" Марко Матерацци оценил достижения своего экс-одноклубника Златана Ибрагимовича.

"На данный момент меня со Златаном ничего не связывает, у каждого своя жизнь, это не большая проблема. Он считал себя лучшим игроком мира, но для меня он в лучшем случае был отличным нападающим, который выиграл много трофеев – возможно, не таких уж ценных. Ему не хватало побед в таких турнирах как Лига чемпионов, Евро, ЧМ. Он выигрывал преимущественно чемпионаты.

Но все запомнят его, потому что он был одним из лучших, пусть и не на уровне Криштиану Роналду и Месси", – цитирует итальянца TUTTOMercatoWEB.