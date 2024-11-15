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Матерацци сравнил Ибрагимовича с Роналду и Месси, вспомнив самооценку шведа
Златану это может не понравиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник сборной Италии и "Интера" Марко Матерацци оценил достижения своего экс-одноклубника Златана Ибрагимовича.
"На данный момент меня со Златаном ничего не связывает, у каждого своя жизнь, это не большая проблема. Он считал себя лучшим игроком мира, но для меня он в лучшем случае был отличным нападающим, который выиграл много трофеев – возможно, не таких уж ценных. Ему не хватало побед в таких турнирах как Лига чемпионов, Евро, ЧМ. Он выигрывал преимущественно чемпионаты.
Но все запомнят его, потому что он был одним из лучших, пусть и не на уровне Криштиану Роналду и Месси", – цитирует итальянца TUTTOMercatoWEB.
Напомним, в течение своей профессиональной карьеры Ибрагимович выступал за "Аякс", "Ювентус", "Барселону", "Интер", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и другие клубы.
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