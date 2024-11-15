Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Интер продлил контракт со своим ключевым защитником
Официальное заявление клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На своем официальном сайте миланский "Интер" сообщил о том, что клуб продлил контракт с Яном Биссеком на один год.
23-летний немецкий защитник согласился подписать контракт с итальянским грандом до 2029 года. Новое соглашение игрока с "нерадузрри" также предусматривает значительное повышение заработной платы игрока.
Напомним, что в этом сезоне 23-летний Ян Биссек принял участие в 11 играх за миланский "Интер" во всех турнирах, став игроком основы. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость немецкого защитника в 25 миллионов евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
E la news è servita ????????️#ForzaInter #Bisseck2029— Inter ⭐⭐ (@Inter) November 15, 2024
Популярное сейчас
- "Мощный и с хорошим пасом". Игрок МЮ назвал украинца, который бы усилил команду Аморима
- "Для меня Украина всегда значила многое". Хавбек МЮ объяснил, почему принял украинское гражданство
- Переменные успехи Италии и Франции, у Довбика новый тренер, а в Украины – очередное изменение в заявке. Главные новости за 14 ноября
- Готов вернуться. Один из возможных кандидатов на пост главного тренера Ромы может в третий раз возглавить клуб
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью