Официально: Интер продлил контракт со своим ключевым защитником

На своем официальном сайте миланский "Интер" сообщил о том, что клуб продлил контракт с Яном Биссеком на один год.

23-летний немецкий защитник согласился подписать контракт с итальянским грандом до 2029 года. Новое соглашение игрока с "нерадузрри" также предусматривает значительное повышение заработной платы игрока.

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Напомним, что в этом сезоне 23-летний Ян Биссек принял участие в 11 играх за миланский "Интер" во всех турнирах, став игроком основы. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость немецкого защитника в 25 миллионов евро.