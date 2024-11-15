Новый главный тренер Ромы удивлен тем, что опытный защитник не играл за клуб

Новый главный тренер итальянской "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал ситуацию с игровым временем Матса Хуммельса, который практически не играл под руководством Ивана Юрича.

"Почему не играет Хуммельс? Конечно, он уже не молод, но я всегда выбираю сильнейших игроков, которые находятся в хорошей форме, ведь я хочу побеждать. Конечно, он будет играть. Я посмотрел несколько лучших игр с участием Хуммельса, а затем задался вопросом: "Почему он не играет?".

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Напомним, что известный 73-летний итальянский тренер Клаудио Раньери в третий раз возглавил "Рому", подписав контракт с клубом до конца этого сезона. На данный момент «волки» находятся на 12-м месте в Серии А лишь с 13 очками после 12-ти сыгранных туров чемпионата Италии.

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Напомним, что летом этого года 35-летний Матс Хуммельс присоединился к "Роме" из дортмундской "Боруссии" на правах свободного агента, однако немецкий защитник провел лишь 23 минуты на поле за итальянскую команду.