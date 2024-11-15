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Ювентус намерен подписать одноклубника Михаила Мудрика
Итальянский гранд рассматривает все возможные варианты усиления линии защиты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известное итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что Бенуа Бадьяшиль из лондонского "Челси" попал в список защитников, за которыми активно следит "Ювентус".
Сообщается, что спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли рассматривает все возможные варианты усиления линии защиты, поскольку недавно стало известно о серьезной травме 23-летнего Хуана Кабаля — в скором времени игрок будет прооперирован. Одним из таких кандидатов является 23-летний французский защитник "Челси" Бенуа Бадьяшиль.
Кроме того, "Ювентус" также интересуется Миланом Шкриньяром из "ПСЖ", Давидом Хантцко из "Фейенорда", Раду Драгушином из "Тоттенхэма", Джонатаном Та из "Байера" и Йоакимом Андерсеном из "Фулхэма". Лондонский "Челси" не имеет желания продавать Бадьяшиля, француз также заявлял, что он хочет остаться в "Челси".
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Также добавим, что в этом сезоне Бенуа Бадьяшиль принял участие в 8 матчах за "Челси". Ранее французский защитник отыграл 106 матчей за "Монако" в период с 2018 по 2023 год, прежде чем присоединиться к лондонскому клубу. По версии сайта Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.
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