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"Судьба захотела так, чтобы я снова вернулся в Рому". Раньери прокомментировал свое возвращение
Первые слова итальянского наставника после своего очередного возвращения в Рим
Getty Images/Global Images Ukraine
73-летний Клаудио Раньери на своей первой пресс-конференции в роли нового главного тренера "Ромы" прокомментировал свое возвращение в итальянский клуб.
"Я завершил свою тренерскую карьеру. Я имел очень много предложений сейчас, чем тогда, когда выиграл титул АПЛ с "Лестером", но я всем отказал. Судьба захотела так, чтобы я снова вернулся в "Рому".
Должен отметить, что я мог вернуться к своей деятельности только в двух случаях: если бы меня позвали в "Рому" или "Кальяри". В "Роме" я начинал свою карьеру в качестве игрока, здесь и закончу".
Также Раньери рассказал о том, как прошли переговоры с владельцами итальянского клуба.
"Вы знаете, что я всегда говорю то, что думаю. Семья Фридкинов заверила меня, что они очень любят этот клуб и переживают за его будущее. Они вложили много денег, но не получили необходимый результат. Что-то пошло не так. Возможно, они нанимали не тех людей", — сказал Раньери.
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Напомним, что Клаудио Раньери согласился возглавить "Рому" до конца этого сезона. Последним местом работы 73-летнего итальянского тренера был "Кальяри", после чего в мае 2024 года он объявил о завершении карьеры.
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