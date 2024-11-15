"Судьба захотела так, чтобы я снова вернулся в Рому". Раньери прокомментировал свое возвращение

73-летний Клаудио Раньери на своей первой пресс-конференции в роли нового главного тренера "Ромы" прокомментировал свое возвращение в итальянский клуб.

"Я завершил свою тренерскую карьеру. Я имел очень много предложений сейчас, чем тогда, когда выиграл титул АПЛ с "Лестером", но я всем отказал. Судьба захотела так, чтобы я снова вернулся в "Рому".

Должен отметить, что я мог вернуться к своей деятельности только в двух случаях: если бы меня позвали в "Рому" или "Кальяри". В "Роме" я начинал свою карьеру в качестве игрока, здесь и закончу".