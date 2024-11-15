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"Судьба захотела так, чтобы я снова вернулся в Рому". Раньери прокомментировал свое возвращение

Италия
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Первые слова итальянского наставника после своего очередного возвращения в Рим

"Судьба захотела так, чтобы я снова вернулся в Рому". Раньери прокомментировал свое возвращение

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

73-летний Клаудио Раньери на своей первой пресс-конференции в роли нового главного тренера "Ромы" прокомментировал свое возвращение в итальянский клуб.

"Я завершил свою тренерскую карьеру. Я имел очень много предложений сейчас, чем тогда, когда выиграл титул АПЛ с "Лестером", но я всем отказал. Судьба захотела так, чтобы я снова вернулся в "Рому".

Должен отметить, что я мог вернуться к своей деятельности только в двух случаях: если бы меня позвали в "Рому" или "Кальяри". В "Роме" я начинал свою карьеру в качестве игрока, здесь и закончу".

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Также Раньери рассказал о том, как прошли переговоры с владельцами итальянского клуба.

"Вы знаете, что я всегда говорю то, что думаю. Семья Фридкинов заверила меня, что они очень любят этот клуб и переживают за его будущее. Они вложили много денег, но не получили необходимый результат. Что-то пошло не так. Возможно, они нанимали не тех людей", — сказал Раньери.

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Напомним, что Клаудио Раньери согласился возглавить "Рому" до конца этого сезона. Последним местом работы 73-летнего итальянского тренера был "Кальяри", после чего в мае 2024 года он объявил о завершении карьеры.

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Источник:
RomaPress
Опубликовал: Андрей Журба
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