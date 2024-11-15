Официально: Ювентус объявил о расторжении контракта со скандально известным чемпионом мира

На официальном сайте "Ювентуса" опубликовано заявление, в котором говорится о том, что итальянский клуб и Поль Погба договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Сообщается, что контракт Поля Погба с итальянским клубом прекратит свою силу с 30 ноября 2024 года.

Также добавим, что на данный момент Поль Погба индивидуально тренируется в Майами, чтобы быть готовым к своему следующему клубу в карьере. Как известно, полузащитнику будет разрешено начать тренировки в команде в январе 2025 года, а вернуться на поле в официальном матче 31-летний француз сможет уже в марте 2025 года.

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