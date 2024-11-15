Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Ювентус объявил о расторжении контракта со скандально известным чемпионом мира
Об этом говорится на сайте клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте "Ювентуса" опубликовано заявление, в котором говорится о том, что итальянский клуб и Поль Погба договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.
Сообщается, что контракт Поля Погба с итальянским клубом прекратит свою силу с 30 ноября 2024 года.
Также добавим, что на данный момент Поль Погба индивидуально тренируется в Майами, чтобы быть готовым к своему следующему клубу в карьере. Как известно, полузащитнику будет разрешено начать тренировки в команде в январе 2025 года, а вернуться на поле в официальном матче 31-летний француз сможет уже в марте 2025 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Nota della società— JuventusFC (@juventusfc) November 15, 2024
Популярное сейчас
- Португалия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- "Мощный и с хорошим пасом". Игрок МЮ назвал украинца, который бы усилил команду Аморима
- Перес - Анчелотти: Это не тот Мбаппе, которого я подписал
- Украинский скаут в Италии рассказал, почему у Супряги и Коваленко не получилось в Серии А
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО