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Звездный игрок будет вынужден покинуть Рому, если он не будет играть под руководством Раньери
Клубу уже известно о намерениях легионера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный защитник "Ромы", который в этом сезоне провел лишь 23 минуты на поле за итальянскую команду, будет вынужден покинуть клуб, если он не будет играть под руководством нового главного тренера.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 35-летний Матс Хуммельс может покинуть "Рому" зимой, если ситуация с его игровым временем в итальянском клубе не улучшится под руководством нового главного тренера, Клаудио Раньери.
Также известно, что 35-летний немецкий центральный защитник не исключает возможности завершить свою игровую карьеру. Руководству «Рому» уже известно о планах Хуммельса.
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Напомним, что после своего возвращения в "Рому" Клаудио Раньери заверил журналистов в том, что Матс Хуммельс будет играть в итальянском клубе. 73-летний итальянский специалист ценит опыт немецкого защитника.
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