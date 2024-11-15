Звездный игрок будет вынужден покинуть Рому, если он не будет играть под руководством Раньери

Звездный защитник "Ромы", который в этом сезоне провел лишь 23 минуты на поле за итальянскую команду, будет вынужден покинуть клуб, если он не будет играть под руководством нового главного тренера.

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 35-летний Матс Хуммельс может покинуть "Рому" зимой, если ситуация с его игровым временем в итальянском клубе не улучшится под руководством нового главного тренера, Клаудио Раньери.

Также известно, что 35-летний немецкий центральный защитник не исключает возможности завершить свою игровую карьеру. Руководству «Рому» уже известно о планах Хуммельса.

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Напомним, что после своего возвращения в "Рому" Клаудио Раньери заверил журналистов в том, что Матс Хуммельс будет играть в итальянском клубе. 73-летний итальянский специалист ценит опыт немецкого защитника.