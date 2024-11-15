Поль Погба попрощался с Ювентусом в соцсетях

Поль Погба попрощался с "Ювентусом" и болельщиками команды в соцсетях после того, как итальянский клуб объявил о расторжении контракта с французским полузащитником.

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31-летний полузащитник сделал сообщение в виде прощального сообщения.

"Бывают моменты, когда все идет не так, как мы хотим, но одно знаю точно: связь, которую я имею с вами, уважаемые болельщики, навсегда останется для меня в памяти. Вы дали мне столько всего, что я не могу даже это передать словами. Вы всегда будете в моем сердце. Удачи, "Ювентус", — написал Погба.

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Напомним, что Поль Погба сможет присоединиться к тренировкам с новым клубом уже в следующем году, а вернуться на футбольное поле в официальном матче француз сможет уже в марте 2025 года.