Новичок Милана уверен, что его команда выиграет Скудетто в этом сезоне

"Милан" сейчас находится на 7-й позиции в Серии А, отставая от лидера "Наполи" на 8 очков. Тем не менее новичок "россонери" Юссуф Фофана верит, что со своей командой может выиграть титул в своем первом сезоне в Ломбардии.

"Я знал, что это за проект, и принял его с максимальной готовностью со стороны тренера, освободившего для меня место. Серия А отличается от Лиги 1, где в каждой команде есть два-три игрока: если ты застрял, то можешь доминировать. В Италии все команды придерживаются тактической стратегии вплоть до финального свистка, и это усложняет задачу. Выиграть Скудетто? Конечно, мы же "Милан". "Милан" должен играть за титул каждый год. Дайте нам немного времени, чтобы поработать, и тогда мы увидим, где мы находимся", - заявил французский полузащитник.

Добавим, что Юссуф Фофана в этом сезоне провел 14 матчей, где отметился голом и результативной передачей.