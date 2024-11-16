Ювентус проявляет интерес к защитникам лондонских клубов

Тьяго Мотта не так давно потерял Бремера, а теперь серьезную травму получил Хуан Кабал. Колумбиец выбыл до конца сезона и теперь "старая синьора" серьезно занялась поисками игроков, которые могли бы усилить оборонительное звено.

По информации La Gazzetta dello Sport, кроме Шкриньяра из "ПСЖ" и Давида Ганцко из "Фейеноорда", туринцы проявляют интерес к представителям АПЛ. Тьяго Мотта присматривается к Йоакиму Андерсену ("Фулхэм"), Раду Драгушину ("Тоттенхэм") и Бенуа Бадьяшилю ("Челси"). Учитывая финансовые трудности туринцев, итальянский клуб будет рассматривать исключительно аренду игроков.

Добавим, что после 12-ти туров Серии А "Ювентус" находится на шестом месте, имея в своем активе 24 очка.