Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус проявляет интерес к защитникам лондонских клубов
Зимой туринцам будет чем заняться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тьяго Мотта не так давно потерял Бремера, а теперь серьезную травму получил Хуан Кабал. Колумбиец выбыл до конца сезона и теперь "старая синьора" серьезно занялась поисками игроков, которые могли бы усилить оборонительное звено.
По информации La Gazzetta dello Sport, кроме Шкриньяра из "ПСЖ" и Давида Ганцко из "Фейеноорда", туринцы проявляют интерес к представителям АПЛ. Тьяго Мотта присматривается к Йоакиму Андерсену ("Фулхэм"), Раду Драгушину ("Тоттенхэм") и Бенуа Бадьяшилю ("Челси"). Учитывая финансовые трудности туринцев, итальянский клуб будет рассматривать исключительно аренду игроков.
Добавим, что после 12-ти туров Серии А "Ювентус" находится на шестом месте, имея в своем активе 24 очка.
Популярное сейчас
- С шедевром 39-летнего Роналду. Португалия — Польша 5:1. Видео голов и обзор матча
- Маркевич спрогнозировал, сколько сборная Украина наберет очков в двух последних матчах ЛН
- Матч между сборными Румынии и Косово приостановлен из-за беспорядков на стадионе. ВИДЕО
- Гол Малиновского претендует на звание лучшего в прошлом сезоне Серии А
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой