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Ювентус проявляет интерес к защитникам лондонских клубов

Италия

Зимой туринцам будет чем заняться

Ювентус проявляет интерес к защитникам лондонских клубов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тьяго Мотта не так давно потерял Бремера, а теперь серьезную травму получил Хуан Кабал. Колумбиец выбыл до конца сезона и теперь "старая синьора" серьезно занялась поисками игроков, которые могли бы усилить оборонительное звено.

По информации La Gazzetta dello Sport, кроме Шкриньяра из "ПСЖ" и Давида Ганцко из "Фейеноорда", туринцы проявляют интерес к представителям АПЛ. Тьяго Мотта присматривается к Йоакиму Андерсену ("Фулхэм"), Раду Драгушину ("Тоттенхэм") и Бенуа Бадьяшилю ("Челси"). Учитывая финансовые трудности туринцев, итальянский клуб будет рассматривать исключительно аренду игроков.

Добавим, что после 12-ти туров Серии А "Ювентус" находится на шестом месте, имея в своем активе 24 очка.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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