Итальянский футболист и тренер Фабио Каннаваро 15 ноября посетил Москву, чтобы поучаствовать в московском этапе мировой серии LPL по паделу.

Добавим, что обладатель Золотого мяча 2006 года в августе 2023 года принимал участие в Game4Ukraine – благотворительном матче между командами Александра Зинченко и Андрея Шевченко, организованном в поддержку Украины.

Во время своего визита один из корреспондентов задал ему вопрос о лидере "Наполи" Хвичи Кварацхелии.

Свеча показывает высокий уровень. Что удивляет – его скромность, смирение. Он может расти дальше. Без сомнения, он будет находиться перед выбором – остаться в Неаполе или перейти в другой клуб. Потянул бы он уровень "Реала" или "Манчестер Сити"? Да. Но ему лучше идти в команду, где он мог бы свободнее играть. Сейчас в "Сити" и "Реале" есть игроки на флангах. Лучше остаться в Неаполе, чем рисковать оказаться в запасе. Его там все любят и уважают. Всегда не очень хорошо уезжать из города, где тебя все любят.

Напомним, за этот сезон грузин принял участие в 12 играх чемпионата Италии, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.