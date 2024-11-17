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Обладатель Золотого мяча 2006 года высказался о том, стоит ли Кварацхелии уходить из Наполи

Италия

Считает, что Реал и Сити не вариант грузина

Обладатель Золотого мяча 2006 года высказался о том, стоит ли Кварацхелии уходить из Наполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский футболист и тренер Фабио Каннаваро 15 ноября посетил Москву, чтобы поучаствовать в московском этапе мировой серии LPL по паделу.

Добавим, что обладатель Золотого мяча 2006 года в августе 2023 года принимал участие в Game4Ukraine – благотворительном матче между командами Александра Зинченко и Андрея Шевченко, организованном в поддержку Украины.

Во время своего визита один из корреспондентов задал ему вопрос о лидере "Наполи" Хвичи Кварацхелии.

Свеча показывает высокий уровень. Что удивляет – его скромность, смирение. Он может расти дальше. Без сомнения, он будет находиться перед выбором – остаться в Неаполе или перейти в другой клуб.

Потянул бы он уровень "Реала" или "Манчестер Сити"?

Да. Но ему лучше идти в команду, где он мог бы свободнее играть. Сейчас в "Сити" и "Реале" есть игроки на флангах. Лучше остаться в Неаполе, чем рисковать оказаться в запасе. Его там все любят и уважают. Всегда не очень хорошо уезжать из города, где тебя все любят.

Напомним, за этот сезон грузин принял участие в 12 играх чемпионата Италии, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.

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Источник:
https://m.allfootballapp.com/news/All
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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