"Благодарен им за то...". Педро - о своем переходе в Рому

Летом 2021 года Педро Родригес перешел из "Ромы" на правах свободного агента в "Лацио", для Il Messaggero нападающий рассказал, как произошел переход.

"Я не хочу пересказывать перипетии, я уже говорил о "Роме" и Моуринью. Это все уже в прошлом, на самом деле они приняли лучшее решение на тот момент, и я благодарен им за то, что отпустили меня в главную команду столицы - "Лацио".

Я хотел продолжить карьеру в Серии А, где так велика конкуренция, и я был доволен", — сказал Педро.