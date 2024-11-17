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"Благодарен им за то...". Педро - о своем переходе в Рому
Рассказал, как совершился переход
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Летом 2021 года Педро Родригес перешел из "Ромы" на правах свободного агента в "Лацио", для Il Messaggero нападающий рассказал, как произошел переход.
"Я не хочу пересказывать перипетии, я уже говорил о "Роме" и Моуринью. Это все уже в прошлом, на самом деле они приняли лучшее решение на тот момент, и я благодарен им за то, что отпустили меня в главную команду столицы - "Лацио".
Я хотел продолжить карьеру в Серии А, где так велика конкуренция, и я был доволен", — сказал Педро.
За этот сезон испанец отыграл в восьми матчах в чемпионате Италии, в которых забил 3 гола. Контракт Педро с Лацио рассчитан до лета 2026 года.
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