Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Фиорентины: Не ограничиваю себя
Возможность совершенствоваться и преуспевать
Фото: Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Фиорентины" Мойзе Кин признался, что не ограничивает себя в игре за команду.
Кин вспомнил, как его нашёл и научил футболу "Ювентус".
"Флоренс верит в меня, и это дало мне возможность совершенствоваться и преуспевать. Я не ставлю себе ограничений. "Ювентус" схватил меня из ниоткуда. Я был уличным ребенком, и они научили меня всему. Играть в 16 лет в "Ювентусе" было мечтой", - сказал Кин.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Кин – воспитанник "Ювентуса". В сезоне 2019/20 его за 27,5 млн евро купил английский "Эвертон". В сезоне 2022/23 нападающий вернулся в итальянский клуб сначала на правах аренды, а спустя сезон полноценным игроком за 30 млн евро.
В июле 2024 года Мойзе Кина подписала "Фиорентина". Футболист обошёлся в 13 млн евро.
В этом сезоне Кин сыграл в 14 матчах во всех турнирах. На счету нападающего 11 голов и одна голевая передача.
Популярное сейчас
- Звезда сборной Украины этой зимой может перебраться в Шахтер
- Сабо: Ребров - молодец, наши ребята - молодцы
- "Это наш бриллиант". Буряк особо выделил одного из украинских игроков в матче с Грузией
- Официально: Довбик получил нового главного тренера в Роме
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля