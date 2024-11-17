Нападающий Фиорентины: Не ограничиваю себя

Нападающий "Фиорентины" Мойзе Кин признался, что не ограничивает себя в игре за команду.

Кин вспомнил, как его нашёл и научил футболу "Ювентус".

"Флоренс верит в меня, и это дало мне возможность совершенствоваться и преуспевать. Я не ставлю себе ограничений. "Ювентус" схватил меня из ниоткуда. Я был уличным ребенком, и они научили меня всему. Играть в 16 лет в "Ювентусе" было мечтой", - сказал Кин.

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Кин – воспитанник "Ювентуса". В сезоне 2019/20 его за 27,5 млн евро купил английский "Эвертон". В сезоне 2022/23 нападающий вернулся в итальянский клуб сначала на правах аренды, а спустя сезон полноценным игроком за 30 млн евро.

В июле 2024 года Мойзе Кина подписала "Фиорентина". Футболист обошёлся в 13 млн евро.

В этом сезоне Кин сыграл в 14 матчах во всех турнирах. На счету нападающего 11 голов и одна голевая передача.