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Звезда Милана планирует продлить контракт со своим клубом. Ведутся переговоры

Италия

Я вижу себя в Милане, пока мне не исполнится 30 (с)

Звезда Милана планирует продлить контракт со своим клубом. Ведутся переговоры

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный центральный полузащитник "Милана" Тиджани Рейндерс подтвердил, что ведет переговоры со своим клубом о продлении своего контракта. Об этом голландец сообщил в интервью для Gianlucadimarzio.

"Я вижу себя в "Милане", пока мне не исполнится 30. Это один из самых красивых клубов в мире, играть там - большая честь. Мы сейчас ведем переговоры, но я не могу сказать больше", - подтвердил Рейндерс.

Рейндерс присоединился к итальянскому клубу за 20,5 млн евро из "АЗ Алкмар" летом 2023 года. В текущем сезоне Тиджани провел 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Gianlucadimarziо
Опубликовал: Екатерина Власова
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