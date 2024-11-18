Звезда Милана планирует продлить контракт со своим клубом. Ведутся переговоры

Звездный центральный полузащитник "Милана" Тиджани Рейндерс подтвердил, что ведет переговоры со своим клубом о продлении своего контракта. Об этом голландец сообщил в интервью для Gianlucadimarzio.

"Я вижу себя в "Милане", пока мне не исполнится 30. Это один из самых красивых клубов в мире, играть там - большая честь. Мы сейчас ведем переговоры, но я не могу сказать больше", - подтвердил Рейндерс.

Рейндерс присоединился к итальянскому клубу за 20,5 млн евро из "АЗ Алкмар" летом 2023 года. В текущем сезоне Тиджани провел 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.