На каком месте Шевченко? Издание Goal опубликовало рейтинг из 25 лучших футболистов Серии А в ХХІ веке

Издание Goal опубликовало рейтинг из 25 лучших футболистов чемпионата Италии в ХХІ веке.

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко также попал в этот список. Он занял почетное 9-е место, а первое - досталось голкиперу Джанлуиджи Буффону, который провел 657 матчей в итальянской лиге.

Топ-25 лучших игроков Серии А в ХХІ веке по версии издания Goal: