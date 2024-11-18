Италия
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На каком месте Шевченко? Издание Goal опубликовало рейтинг из 25 лучших футболистов Серии А в ХХІ веке
Кому досталось первое место в рейтинге?
Goal
Издание Goal опубликовало рейтинг из 25 лучших футболистов чемпионата Италии в ХХІ веке.
Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко также попал в этот список. Он занял почетное 9-е место, а первое - досталось голкиперу Джанлуиджи Буффону, который провел 657 матчей в итальянской лиге.
Топ-25 лучших игроков Серии А в ХХІ веке по версии издания Goal:
- Джанлуиджи Буффон;
- Франческо Тотти;
- Андреа Пирло;
- Пауло Мальдини;
- Златан Ибрагимович;
- Хавьер Дзанетти;
- Джорджо Кьеллини;
- Кака;
- Андрей Шевченко;
- Алессандро Неста;
- Андреа Бардзальи;
- Криштиану Роналду;
- Лилиан Тюрам;
- Фабио Каннаваро;
- Алессандро Дель;
- Николо Барелла;
- Давид Трезеге;
- Павел Недвед;
- Леонардо Бонуччи;
- Кларенс Зеедорф;
- Чиро Иммобиле;
- Гонсало Игуаин;
- Антонио Ди Натале;
- Пауло Дибала;
- Тиаго Силва.
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