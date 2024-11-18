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На каком месте Шевченко? Издание Goal опубликовало рейтинг из 25 лучших футболистов Серии А в ХХІ веке

Италия
Обновлено

Кому досталось первое место в рейтинге?

На каком месте Шевченко? Издание Goal опубликовало рейтинг из 25 лучших футболистов Серии А в ХХІ веке

Goal

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Издание Goal опубликовало рейтинг из 25 лучших футболистов чемпионата Италии в ХХІ веке.

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко также попал в этот список. Он занял почетное 9-е место, а первое - досталось голкиперу Джанлуиджи Буффону, который провел 657 матчей в итальянской лиге.

Топ-25 лучших игроков Серии А в ХХІ веке по версии издания Goal:

  • Джанлуиджи Буффон;
  • Франческо Тотти;
  • Андреа Пирло;
  • Пауло Мальдини;
  • Златан Ибрагимович;
  • Хавьер Дзанетти;
  • Джорджо Кьеллини;
  • Кака;
  • Андрей Шевченко;
  • Алессандро Неста;
  • Андреа Бардзальи;
  • Криштиану Роналду;
  • Лилиан Тюрам;
  • Фабио Каннаваро;
  • Алессандро Дель;
  • Николо Барелла;
  • Давид Трезеге;
  • Павел Недвед;
  • Леонардо Бонуччи;
  • Кларенс Зеедорф;
  • Чиро Иммобиле;
  • Гонсало Игуаин;
  • Антонио Ди Натале;
  • Пауло Дибала;
  • Тиаго Силва.
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