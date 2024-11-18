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Тренер Дженоа рассказал об уникальном качестве звездного одноклубника Малиновского

Италия
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Специалист поделился своими мыслями

Тренер Дженоа рассказал об уникальном качестве звездного одноклубника Малиновского

Фото: fcsion.ch

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино выразил уверенность, что опытный форвард Марио Балотелли сможет сделать значительный вклад в борьбу команды за выживание в Серии А.

"Балотелли - это игрок, который может изменить ход матча. Это вызов для нас, кто принял его, и для него, чтобы показать, что он все еще игрок уровня Серии А", - сказал Альберто.

Джилардино также признал, что Балотелли потребуется время, чтобы полностью интегрироваться в команду. Напомним, что Марио подписал контракт с «Дженоа» до 30 июня 2025 года.

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Марио Балотелли Альберто Джилардино Дженоа (Генуя)
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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