  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан нацелился на талантливого игрока Лилля
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан нацелился на талантливого игрока Лилля

Италия

Айюба Буадди может сменить клуб

Милан нацелился на талантливого игрока Лилля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" проявил интерес к 17-летнему полузащитнику "Лилля" Айюбу Буадди.

В прошлом году игрок дебютировал за основной состав "Лилля". А в текущем сезоне футболист провел 12 матчей, включая три матча Лиги чемпионов.

"Милан" верит, что имеет преимущество в погоне за Буадди благодаря наличию в тренерском штабе Паулу Фонсеки. Именно под руководством португальского специалиста молодой полузащитник сделал значительный прогресс в прошлом сезоне. Айюба провел 18 матчей под руководством Фонсеки и, по слухам, был бы рад снова работать с ним.

Читайте такжеАлбания – Украина, Наполи – Рома, Сити – Тоттенхэм и Милан – Юве. Расписание футбола на 18 – 24 ноября
По теме
yellow-arrow
Тренер Дженоа рассказал об уникальном качестве звездного одноклубника Малиновского
yellow-arrow
На каком месте Шевченко? Издание Goal опубликовало рейтинг из 25 лучших футболистов Серии А в ХХІ веке
yellow-arrow
Звезда Милана планирует продлить контракт со своим клубом. Ведутся переговоры
Паулу Фонсека Милан Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости