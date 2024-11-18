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Милан нацелился на талантливого игрока Лилля
Айюба Буадди может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" проявил интерес к 17-летнему полузащитнику "Лилля" Айюбу Буадди.
В прошлом году игрок дебютировал за основной состав "Лилля". А в текущем сезоне футболист провел 12 матчей, включая три матча Лиги чемпионов.
"Милан" верит, что имеет преимущество в погоне за Буадди благодаря наличию в тренерском штабе Паулу Фонсеки. Именно под руководством португальского специалиста молодой полузащитник сделал значительный прогресс в прошлом сезоне. Айюба провел 18 матчей под руководством Фонсеки и, по слухам, был бы рад снова работать с ним.
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