Милан нацелился на талантливого игрока Лилля

"Милан" проявил интерес к 17-летнему полузащитнику "Лилля" Айюбу Буадди.

В прошлом году игрок дебютировал за основной состав "Лилля". А в текущем сезоне футболист провел 12 матчей, включая три матча Лиги чемпионов.

"Милан" верит, что имеет преимущество в погоне за Буадди благодаря наличию в тренерском штабе Паулу Фонсеки. Именно под руководством португальского специалиста молодой полузащитник сделал значительный прогресс в прошлом сезоне. Айюба провел 18 матчей под руководством Фонсеки и, по слухам, был бы рад снова работать с ним.