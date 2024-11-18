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Ибрагимович: Милану нужно психологическое равновесие, а не подкрепление
Златан поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Златан Ибрагимович, советник "Милана", прокомментировал текущую форму команды и планы на зимнее трансферное окно.
"Мы работаем каждый день, чтобы достичь баланса и стабильности. Команда играет хорошо, но мы можем играть лучше, и это то, чего мы хотим", - сказал Ибрагимович. "Баланс. Мы проигрываем игры, которые не должны проигрывать. Речь идет о психологическом равновесии, когда мы его найдем, тогда команда будет выступать намного, намного лучше. Мы не думаем об усилении".
Добавим, что сейчас "Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, имея 18 очков.
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