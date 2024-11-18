  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Мэр Милана предупреждает, что строительство нового стадиона на месте Сан-Сиро будет длиться годами
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мэр Милана предупреждает, что строительство нового стадиона на месте Сан-Сиро будет длиться годами

Италия

Кроме того, выкупить землю вокруг стадиона планируют до конца 2025 года

Мэр Милана предупреждает, что строительство нового стадиона на месте Сан-Сиро будет длиться годами

Новина українською

Мэр Милана Беппе Сала выразил серьезные опасения относительно продолжительности строительства нового стадиона на месте легендарного "Сан-Сиро". По его словам, даже если проект будет окончательно утвержден, работы будут длиться годы.

Напомним, что несколько лет назад "Интер" и "Милан" предложили снести существующий стадион и построить новую арену на прилегающей территории. Однако этот план был отклонен. После этого клубы рассматривали варианты строительства отдельных стадионов за пределами города, но в итоге вернулись к первоначальной идее.

По словам мэра, проект строительства нового стадиона еще не полностью оценен и утвержден. Кроме того, выкупить землю вокруг "Сан-Сиро" планируют до конца 2025 года.

Читайте такжеАлбания – Украина, Наполи – Рома, Сити – Тоттенхэм и Милан – Юве. Расписание футбола на 18 – 24 ноября
По теме
yellow-arrow
Ибрагимович: Милану нужно психологическое равновесие, а не подкрепление
yellow-arrow
Милан нацелился на талантливого игрока Лилля
yellow-arrow
Тренер Дженоа рассказал об уникальном качестве звездного одноклубника Малиновского
Сан-Сиро Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости