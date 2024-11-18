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Мэр Милана предупреждает, что строительство нового стадиона на месте Сан-Сиро будет длиться годами
Кроме того, выкупить землю вокруг стадиона планируют до конца 2025 года
Мэр Милана Беппе Сала выразил серьезные опасения относительно продолжительности строительства нового стадиона на месте легендарного "Сан-Сиро". По его словам, даже если проект будет окончательно утвержден, работы будут длиться годы.
Напомним, что несколько лет назад "Интер" и "Милан" предложили снести существующий стадион и построить новую арену на прилегающей территории. Однако этот план был отклонен. После этого клубы рассматривали варианты строительства отдельных стадионов за пределами города, но в итоге вернулись к первоначальной идее.
По словам мэра, проект строительства нового стадиона еще не полностью оценен и утвержден. Кроме того, выкупить землю вокруг "Сан-Сиро" планируют до конца 2025 года.
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