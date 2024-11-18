Мэр Милана предупреждает, что строительство нового стадиона на месте Сан-Сиро будет длиться годами

Мэр Милана Беппе Сала выразил серьезные опасения относительно продолжительности строительства нового стадиона на месте легендарного "Сан-Сиро". По его словам, даже если проект будет окончательно утвержден, работы будут длиться годы.

Напомним, что несколько лет назад "Интер" и "Милан" предложили снести существующий стадион и построить новую арену на прилегающей территории. Однако этот план был отклонен. После этого клубы рассматривали варианты строительства отдельных стадионов за пределами города, но в итоге вернулись к первоначальной идее.

По словам мэра, проект строительства нового стадиона еще не полностью оценен и утвержден. Кроме того, выкупить землю вокруг "Сан-Сиро" планируют до конца 2025 года.