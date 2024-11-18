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Буффон: Ювентус не обязан выигрывать в этом сезоне

Италия

Джанлуиджи поделился своими мыслями

Буффон: Ювентус не обязан выигрывать в этом сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон поделился своими мыслями о текущей ситуации в "Ювентусе".

По словам Буффона, "бьянконери" не имеют давления любой ценой добывать победу в этом сезоне, поскольку команда находится на стадии перестройки под руководством нового тренера Тьяго Мотты:

"Мы наблюдаем захватывающую кампанию с сюрпризами, которые сделали это начало сезона еще более особенным", - сказал Буффон. "По крайней мере в этом сезоне "Ювентус" не обязан побеждать, так что у него все очень хорошо. Тьяго Мотта справляется очень хорошо, учитывая, что это его первый год".

Напомним, что "Ювентус" имеет 24 очка в Серии А и занимает 6 место в турнирной таблице.

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Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Тьяго Мотта
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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