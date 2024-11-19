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Форвард Ювентуса пропустит следующий матч команды в Серии А

Италия

Нападающий получил повреждение в матче за национальную команду

Форвард Ювентуса пропустит следующий матч команды в Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард итальянского "Ювентуса" Душан Влахович рискует пропустить следующий матч своей команды в чемпионате Италии из-за повреждения в матче за сборную Сербии.

Читайте такжеЛига наций. Сербия – Дания 0:0. Нули в пользу скандинавов

Как известно, нападающий сборной Сербии получил повреждение в матче между сборными Сербии и Дании (0:0) в Лиге наций. Душан Влахович был вынужден покинуть футбольное поле в конце матча из-за боли в левом бедре. Ожидается, что он пропустит важный матч против "Милана" в Серии А, который состоится в это воскресенье, 23-го ноября.

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Добавим, что в этом сезоне Душан Влахович провел 16 матчей за "Ювентус", забив 9 голов и отдав один ассист.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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