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Форвард Ювентуса пропустит следующий матч команды в Серии А
Нападающий получил повреждение в матче за национальную команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард итальянского "Ювентуса" Душан Влахович рискует пропустить следующий матч своей команды в чемпионате Италии из-за повреждения в матче за сборную Сербии.
Как известно, нападающий сборной Сербии получил повреждение в матче между сборными Сербии и Дании (0:0) в Лиге наций. Душан Влахович был вынужден покинуть футбольное поле в конце матча из-за боли в левом бедре. Ожидается, что он пропустит важный матч против "Милана" в Серии А, который состоится в это воскресенье, 23-го ноября.
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Добавим, что в этом сезоне Душан Влахович провел 16 матчей за "Ювентус", забив 9 голов и отдав один ассист.
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