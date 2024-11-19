Буффон о депрессии, которую имел в начале 2000-х годов: На поле у меня был приступ тревоги, я не мог дышать и думал, что не смогу играть

Карьера Джанлуиджи Буффона была полна большими достижениями как в клубном, так и на международном уровнях. Итальянец также имел и неприятные эпизоды своей карьеры, в частности в начале 2000-х годов бывший голкипер "Ювентуса" столкнулся с депрессией, которую потом удалось побороть.

"Это был конец 2003 года, после двух Скудетто подряд был спад. У меня была пустота перед глазами, я начал плохо спать, с тревогой. На поле у меня был приступ тревоги, я не мог дышать и думал, что не смогу играть. Это был "Ювентус - Реджина", тренер вратарей Ивано Бордон, великий человек, сказал мне, что я не обязан играть. Я посмотрел на второго вратаря, Кименти, большого друга, и подумал, что передо мной решающий момент в моей жизни. Я подумал, что если я не вернусь на поле, то создам прецедент для себя, и это может повториться снова, и в итоге я больше не буду играть. Поэтому я вернулся на поле, сделал хороший сейв, и это было решающим, потому что мы выиграли 1:0. Но проблема осталась, и врач Агрикола подтвердил диагноз: депрессия.

Я отказался от наркотиков, потому что боялся зависимости. Мне посоветовали найти новые увлечения вне футбола, и я открыл для себя живопись. В Турине была выставка Шагала, и я застрял там на час. Это была простая картина, Шагал держался за руки со своей женой Беллой, только она летела. Я вернулся на следующий день, и кассир сказал мне, что это та самая выставка. Я ответил: "Спасибо, я знаю, но я хочу увидеть ее снова"", - рассказал Джанлуиджи Буффон.