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Малиновский остался без тренера. Дженоа уволила наставника

Италия
Обновлено

Интересно кого выберут

Малиновский остался без тренера. Дженоа уволила наставника

Фото: Alberto Benaglia

Новина українською

Итальянская "Дженоа" уволила тренера Альберто Джилардино.

Об этом официально сообщил клуб.

"Дженоа сообщает, что Альберто Джилардино освобожден от своих обязанностей.

Клуб благодарит г-на Джилардино за цели, достигнутые вместе за эти годы, и желает ему всего наилучшего в карьере.", - написали в "Дженоа"

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Альберто Джилардино стал тренером "Дженоа" 6 декабря 2022 года. За это время он провёл 79 матчей.

Сейчас "Дженоа" занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 10 очков за 12 очков.

Напомним, что за итальянский клуб играет украинец Руслан Малиновский. Сейчас полузащитник восстанавливается от травмы голени.

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Источник:
Genoa FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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