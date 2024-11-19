Малиновский остался без тренера. Дженоа уволила наставника

Итальянская "Дженоа" уволила тренера Альберто Джилардино.

Об этом официально сообщил клуб.

"Дженоа сообщает, что Альберто Джилардино освобожден от своих обязанностей. Клуб благодарит г-на Джилардино за цели, достигнутые вместе за эти годы, и желает ему всего наилучшего в карьере.", - написали в "Дженоа"

Il Genoa CFC comunica che Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico.



La società ringrazia mister Gilardino per i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera. pic.twitter.com/BscCu2krdE — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 19, 2024

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Альберто Джилардино стал тренером "Дженоа" 6 декабря 2022 года. За это время он провёл 79 матчей.

Сейчас "Дженоа" занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 10 очков за 12 очков.

Напомним, что за итальянский клуб играет украинец Руслан Малиновский. Сейчас полузащитник восстанавливается от травмы голени.