Директор Наполи рассказал о переговорах о продлении контракта со звездой команды

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна поделился информацией о текущих переговорах с одной с Хвичей Кварацхелией.

"Мы хотим завершить новую сделку, чтобы вознаградить нашего игрока. Мы все еще ведем переговоры. Если мы не сможем достичь соглашения сейчас, мы вернемся к обсуждениям в конце сезона", - сказал Манна.

Напомним, на счету Кварацхелии 5 голов и 2 результативные передачи в 12 матчах чемпионата Италии.