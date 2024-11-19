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Директор Наполи рассказал о переговорах о продлении контракта со звездой команды
Мы хотим завершить новое соглашение (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна поделился информацией о текущих переговорах с одной с Хвичей Кварацхелией.
"Мы хотим завершить новую сделку, чтобы вознаградить нашего игрока. Мы все еще ведем переговоры. Если мы не сможем достичь соглашения сейчас, мы вернемся к обсуждениям в конце сезона", - сказал Манна.
Напомним, на счету Кварацхелии 5 голов и 2 результативные передачи в 12 матчах чемпионата Италии.
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