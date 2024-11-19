  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Директор Наполи рассказал о переговорах о продлении контракта со звездой команды
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Наполи рассказал о переговорах о продлении контракта со звездой команды

Италия

Мы хотим завершить новое соглашение (с)

Директор Наполи рассказал о переговорах о продлении контракта со звездой команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна поделился информацией о текущих переговорах с одной с Хвичей Кварацхелией.

"Мы хотим завершить новую сделку, чтобы вознаградить нашего игрока. Мы все еще ведем переговоры. Если мы не сможем достичь соглашения сейчас, мы вернемся к обсуждениям в конце сезона", - сказал Манна.

Напомним, на счету Кварацхелии 5 голов и 2 результативные передачи в 12 матчах чемпионата Италии.

Читайте такжеАлбания – Украина, Наполи – Рома, Сити – Тоттенхэм и Милан – Юве. Расписание футбола на 18 – 24 ноября
По теме
yellow-arrow
Бывший игрок Интера рассказал, как пьяным прыгнул с 17 этажа. Известно, что спасло футболисту жизнь
yellow-arrow
Довбика поберегут в матче с Албанией ради Ромы
yellow-arrow
Малиновский остался без тренера. Дженоа уволила наставника
Наполи Хвича Кварацхелия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости