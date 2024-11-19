ПСЖ хочет приобрести нигерийского форварда Аталанты

Нападающий "Аталанты" Адемола Лукман оказался в центре внимания европейских грандов.

"Пари Сен-Жермен" хочет приобрести талантливого игрока и уже сделал первое предложение "Аталанте". Но сумма не устраивает итальянский клуб - менее 60 миллионов евро.

По слухам, "ПСЖ" готовит новое, еще более выгодное предложение - более 65 миллионов евро. Такая сумма может стать соблазнительной для "Аталанты".

Напомним, что у Лукмана контракт со своей командой рассчитан до 30 июня 2026 года. Нападающий в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

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