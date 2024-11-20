Легенда Арсенала и сборной Франции. Дженоа официально объявила имя нового тренера

Итальянский футбольный клуб "Дженоа" в своих соцсетях официально подтвердил, что новым главным тренером команды станет Патрик Виейра.

Контракт 48-летнего французского специалиста будет рассчитан до 2026 года, как ранее сообщалось в СМИ.

После завершения профессиональной карьеры Виейра возглавлял "Нью-Йорк Сити", "Ниццу", "Кристал Пэлас" и "Страсбур".

Il Genoa CFC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Patrick Vieira.



Il nuovo mister dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan.



Dopo un percorso professionale, tra il 2011 e il… pic.twitter.com/jmp8m6guxr — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 20, 2024

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также напомним, что "Дженоа" на данный момент находится на 17-м месте в Серии А, набрав 10 очков после 12-ти сыгранных туров в чемпионате Италии.