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Легенда Арсенала и сборной Франции. Дженоа официально объявила имя нового тренера
У команды Малиновского появится новый наставник
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский футбольный клуб "Дженоа" в своих соцсетях официально подтвердил, что новым главным тренером команды станет Патрик Виейра.
Контракт 48-летнего французского специалиста будет рассчитан до 2026 года, как ранее сообщалось в СМИ.
После завершения профессиональной карьеры Виейра возглавлял "Нью-Йорк Сити", "Ниццу", "Кристал Пэлас" и "Страсбур".
Il Genoa CFC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Patrick Vieira.— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 20, 2024
Il nuovo mister dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan.
Dopo un percorso professionale, tra il 2011 e il… pic.twitter.com/jmp8m6guxr
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Также напомним, что "Дженоа" на данный момент находится на 17-м месте в Серии А, набрав 10 очков после 12-ти сыгранных туров в чемпионате Италии.
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