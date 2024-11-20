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Легенда Арсенала и сборной Франции. Дженоа официально объявила имя нового тренера

Италия

У команды Малиновского появится новый наставник

Легенда Арсенала и сборной Франции. Дженоа официально объявила имя нового тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский футбольный клуб "Дженоа" в своих соцсетях официально подтвердил, что новым главным тренером команды станет Патрик Виейра.

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Контракт 48-летнего французского специалиста будет рассчитан до 2026 года, как ранее сообщалось в СМИ.

После завершения профессиональной карьеры Виейра возглавлял "Нью-Йорк Сити", "Ниццу", "Кристал Пэлас" и "Страсбур".

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Также напомним, что "Дженоа" на данный момент находится на 17-м месте в Серии А, набрав 10 очков после 12-ти сыгранных туров в чемпионате Италии.

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Источник:
Genoa CFC
Опубликовал: Андрей Журба
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