Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый тренер Дженоа воссоединится со скандальным нападающим, который ранее имел с ним серьёзный конфликт
Станет ли это проблемой в новом клубе?
Сегодня, 20 ноября, итальянский "Дженоа" официально объявил о назначении Патрика Вийера на должность главного тренера клуба.
Известно, что ранее у Патрика Виейра был серьезный конфликт с Марио Балотелли. Француз считал, что Балотелли вообще не создан для командных видов спорта, из-за чего ему было очень трудно с ним работать во французской "Ницце".
"Он замечательный парень, которого я люблю, но его было чрезвычайно сложно тренировать. Не очень приятно видеть столь талантливого игрока, который все потерял", — вспоминал Виейра.
Впоследствии Марио объяснял, что именно из-за постоянных проблем с тренером он был вынужден покинуть "Ниццу". Теперь они снова будут работать вместе, но в другом клубе.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также отметим, что 48-летний Патрик Виейра и 34-летний Марио Балотелли когда-то даже играли вместе за миланский "Интер" в период с 2007 по 2010 год.
Популярное сейчас
- Ребров: У нас было две цели: попасть в плей-офф квалификации ЧМ и посмотреть игроков. Обе цели выполнили
- Украина взяла реванш у Албании, Малиновский и Кривцов остались без тренеров. Главные новости за 19 ноября
- Провальный первый тайм от крестоносцев. Чехия – Грузия 2:1. Обзор матча и видео голов
- Обладатель Золотого мяча 2006 года высказался о том, стоит ли Кварацхелии уходить из Наполи
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО