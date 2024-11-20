Новый тренер Дженоа воссоединится со скандальным нападающим, который ранее имел с ним серьёзный конфликт

Сегодня, 20 ноября, итальянский "Дженоа" официально объявил о назначении Патрика Вийера на должность главного тренера клуба.

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Известно, что ранее у Патрика Виейра был серьезный конфликт с Марио Балотелли. Француз считал, что Балотелли вообще не создан для командных видов спорта, из-за чего ему было очень трудно с ним работать во французской "Ницце".

"Он замечательный парень, которого я люблю, но его было чрезвычайно сложно тренировать. Не очень приятно видеть столь талантливого игрока, который все потерял", — вспоминал Виейра.

Впоследствии Марио объяснял, что именно из-за постоянных проблем с тренером он был вынужден покинуть "Ниццу". Теперь они снова будут работать вместе, но в другом клубе.

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Также отметим, что 48-летний Патрик Виейра и 34-летний Марио Балотелли когда-то даже играли вместе за миланский "Интер" в период с 2007 по 2010 год.