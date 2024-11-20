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Легендарный итальянский экс-тренер прокомментировал назначение Патрика Виейра в Дженоа

Италия

Именитый специалист дал важный совет для своего бывшего подопечного

Легендарный итальянский экс-тренер прокомментировал назначение Патрика Виейра в Дженоа

Getty Images / Global Images Ukraine

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Легендарный итальянский экс-тренер Фабио Капелло предупредил Патрика Виейру, что в "Дженоа" от него будут требовать немедленных результатов. Команда находится на 17-м месте в чемпионате Италии, одержав лишь две победы в Серии А.

"Я прекрасно знаю этого парня еще с тех времен, когда он играл в Милане. Он был умным и вежливым. Он является воспитанником футбольной школы Арсена Венгера и "Арсенала" со сложившимся представлением о футболе".

"Когда вы присоединяетесь к новому клубу посреди сезона, важно избегать путаницы в головах игроков. Учитывая ситуацию, в которой находится "Дженоа", он должен сразу показать результат", — сказал экс-тренер сборной Англии.

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Также Капелло считает, что Патрик Виейра и Марио Балотелли могут преодолеть разногласия, которые у них возникали ранее.

"Балотелли нравится двигаться с мячом, но ему не слишком близка идея того, что ему приходится делать то же самое, работая на команду. На таком уровне в футболе всегда найдется время для того, чтобы помириться", — подытожил он.

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Заметим, что "Дженоа" назначил Патрика Виейру главным тренером команды после того, как итальянский клуб уволил Альберто Джилардино.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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