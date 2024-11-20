Конкурент для Довбика? Рома интересуется молодым бразильским нападающим Реала

Итальянская "Рома" может подписать 18-летнего талантливого нападающего мадридского "Реала". Бразилец имеет проблемы с игровым временем в Испании.

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Согласно информации от испанского издания Diario SPORT, "Рома" уже установила начальные контакты с "Реалом" относительно возможного перехода игрока на правах аренды.

Как известно, 18-летний Эндрик пока не является основным игроком команды Карло Анчелотти. Мадридский клуб готов начать переговоры с "Ромой", которая рассматривает бразильца в роли важной фигуры, которая сможет усилить атаку клуба. Среди других претендентов на игрока называют "Саутгемптон" и "Реал Сосьедад".

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В этом сезоне Эндрик принял участие в 10 матчах за мадридский "Реал" во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 60 миллионов евро.