Клуб Малиновского выставлен на продажу

Легендарный итальянский футбольный клуб "Дженоа" может сменить владельца. Как сообщает ESPN, несколько американских инвесторов проявили интерес к приобретению клуба. Текущие владельцы, компания 777 Partners, оценивают клуб в 170 миллионов евро.

Для поиска потенциальных покупателей был привлечен инвестиционный банк Moelis & Company. "Дженоа" за последние годы существенно улучшила свою финансовую ситуацию благодаря реструктуризации и продаже нескольких перспективных игроков.

Клуб имеет амбициозные планы на будущее и надеется привлечь инвестора, который сможет вывести команду на новый уровень.