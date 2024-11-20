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Клуб Малиновского выставлен на продажу

Италия

Американские инвесторы заинтересованы в приобретении клуба

Клуб Малиновского выставлен на продажу

Фото: Getty Images

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный итальянский футбольный клуб "Дженоа" может сменить владельца. Как сообщает ESPN, несколько американских инвесторов проявили интерес к приобретению клуба. Текущие владельцы, компания 777 Partners, оценивают клуб в 170 миллионов евро.

Для поиска потенциальных покупателей был привлечен инвестиционный банк Moelis & Company. "Дженоа" за последние годы существенно улучшила свою финансовую ситуацию благодаря реструктуризации и продаже нескольких перспективных игроков.

Клуб имеет амбициозные планы на будущее и надеется привлечь инвестора, который сможет вывести команду на новый уровень.

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