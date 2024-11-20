Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Малиновского выставлен на продажу
Американские инвесторы заинтересованы в приобретении клуба
Фото: Getty Images
Легендарный итальянский футбольный клуб "Дженоа" может сменить владельца. Как сообщает ESPN, несколько американских инвесторов проявили интерес к приобретению клуба. Текущие владельцы, компания 777 Partners, оценивают клуб в 170 миллионов евро.
Для поиска потенциальных покупателей был привлечен инвестиционный банк Moelis & Company. "Дженоа" за последние годы существенно улучшила свою финансовую ситуацию благодаря реструктуризации и продаже нескольких перспективных игроков.
Клуб имеет амбициозные планы на будущее и надеется привлечь инвестора, который сможет вывести команду на новый уровень.
Популярное сейчас
- Тренер сборной Албании назвал ключевую причину поражения от Украины
- Лучший бомбардир Европы — кто он? С лета забил 32 гола, уничтожил Ман Сити и тащит Швецию, как Златан
- Ребров: У нас было две цели: попасть в плей-офф квалификации ЧМ и посмотреть игроков. Обе цели выполнили
- Албания – Украина, Наполи – Рома, Сити – Тоттенхэм и Милан – Юве. Расписание футбола на 18 – 24 ноября
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО