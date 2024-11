Итальянский "Наполи" не заинтересован в обмене своего лучшего нападающего.

По информации турецкого корреспондента BBC и ESPN Экрема Конура, "Наполи" не заинтересован в сделке по обмену между Зиркзи и Осимхеном.

Журналист заявил, что клуб из Неаполя, в составе которого уже есть Ромелу Лукаку, не заинтересован в нидерландском нападающем Зиркзи.

