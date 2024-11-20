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Наполи не заинтересован в обмене своего лучшего нападающего
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Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский "Наполи" не заинтересован в обмене своего лучшего нападающего.
По информации турецкого корреспондента BBC и ESPN Экрема Конура, "Наполи" не заинтересован в сделке по обмену между Зиркзи и Осимхеном.
Журналист заявил, что клуб из Неаполя, в составе которого уже есть Ромелу Лукаку, не заинтересован в нидерландском нападающем Зиркзи.
"Наполи" не заинтересован в предложении "Манчестер Юнайтед", которое предполагает переход Джошуа Зиркзи в "Наполи", а Виктора Осимхена - в "Олд Траффорд", - написал Конур.
???? Napoli no dey interested in Manchester United’s offer wey involve Joshua Zirkzee going to Napoli while Victor Osimhen dey move to Old Trafford. ???????? ❌ #MUFC [@Ekremkonur] pic.twitter.com/9h855mYD76— MUIP (@ManUtdInPidgin) November 20, 2024
Ранее была информация, что "Манчестер Юнайтед" хочет обменять новичка клуба Зиркзи на нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.
Джошуа Зиркзи в 17-ти играх за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах забил гол и отдал 2 голевые передачи.
Нидерландский игрок перешёл в "Манчестер Юнайтед" в июле 2024 года из "Болоньи" за 42,5 млн евро.
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