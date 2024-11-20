Одноклубник Довбика заявил, что он останется в команде до конца сезона

Леандро Паредес заявил, что он собирается остаться в "Роме" до конца текущего сезона. 30-летний аргентинский полузащитник намерен полностью отработать свой контракт.

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Как отметил итальянский журналист Николо Скира, контракт Леандро Паредеса с "Ромой" истекает в июне 2025 года, однако римский клуб не будет его продлевать. Известно, что "Бока Хуниорс" проявляет интерес к полузащитнику и будет следить за ним в преддверии летнего трансферного окна, чтобы попытаться подписать

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Напомним, что Леандро Паредес вернулся в "Рому" летом 2023 года, присоединившись к римскому клубу из "ПСЖ" за 2.5 миллиона евро. В этом сезоне аргентинец сыграл в 8 матчах на клубном уровне, отдав один ассист.