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Наполи может продать звёздного игрока команды – названо условие
Сенсация
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "Наполи" может продать звёздного игрока команды.
По информации La Gazzeta Dello Sport, "Наполи" готово попрощаться с Хвичей Кварацхелией, если он не захочет продлевать контракт, действующий до 2026 года.
Итальянский клуб готов удовлетворить запросы игрока, хоть он один из высокооплачиваемых игроков клуба. В этом году его чистая зарплата (с вычетом налогов) составляет 1,8 млн евро.
"Наполи" сделал всё возможное, чтобы удовлетворить Кварацхелию и его окружение и просто ждёт ответа от них.
Спортивный директор итальянцев, заявил что на клуб ничего не давит. Но если контракт продлён не будет – клуб вернётся к вопросу в июне. По информации источника, без продления "Наполи" может открыться для продажи
"У него есть еще два года контракта, помимо этого сезона. Мы хотим признать его наградой, но есть дополнительная динамика. У нас нет давления, у нас нет временных рамок для его завершения. Мы говорили об этом, если для них все в порядке, они подпишутся, если это не хорошо, мы поговорим об этом в июне", - сказал Джованни Манна.
В этом сезоне Хвича Кварацхелия участвовал в 14-ти играх за "Наполи" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
TransferMarkt оценивает игрока в 80 млн евро.
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