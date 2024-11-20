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Наполи может продать звёздного игрока команды – названо условие

Италия

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Наполи может продать звёздного игрока команды – названо условие

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский "Наполи" может продать звёздного игрока команды.

По информации La Gazzeta Dello Sport, "Наполи" готово попрощаться с Хвичей Кварацхелией, если он не захочет продлевать контракт, действующий до 2026 года.

Итальянский клуб готов удовлетворить запросы игрока, хоть он один из высокооплачиваемых игроков клуба. В этом году его чистая зарплата (с вычетом налогов) составляет 1,8 млн евро.

"Наполи" сделал всё возможное, чтобы удовлетворить Кварацхелию и его окружение и просто ждёт ответа от них.

Спортивный директор итальянцев, заявил что на клуб ничего не давит. Но если контракт продлён не будет – клуб вернётся к вопросу в июне. По информации источника, без продления "Наполи" может открыться для продажи

"У него есть еще два года контракта, помимо этого сезона. Мы хотим признать его наградой, но есть дополнительная динамика. У нас нет давления, у нас нет временных рамок для его завершения. Мы говорили об этом, если для них все в порядке, они подпишутся, если это не хорошо, мы поговорим об этом в июне", - сказал Джованни Манна.

В этом сезоне Хвича Кварацхелия участвовал в 14-ти играх за "Наполи" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

TransferMarkt оценивает игрока в 80 млн евро.

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Источник:
La Gazzeta Dello Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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