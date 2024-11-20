Провалил медосмотр 7 лет назад.  Нападающий Байера близок к возвращению в Италию

Нападающий "Байера" Патрик Шик близок к возвращению в Италию.

По информации La Gazzetta Dello Sport, "Ювентус" рассматривает Шика в качестве усиления атаки в зимнее трансферное окно.

В сборной получил повреждение Душан Влахович, Аркадиуш Милик не тренируется с июня и в лучшем случае вернётся в декабре или январе, Нико Гонсалес, находящийся в аренде из "Фиорентины" также получил травму.

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В Италии Шик играл за "Сампдорию" и в 2017 году мог перейти в "Ювентус". Но клуб отказался от подписания из-за проваленного медосмотра. Нападающий перешёл в "Рому".

В этом сезоне Патрик Шик сыграл в 14-ти играх за "Байер", в которых забил 4 гола и отдал голевую передачу.

Контракт игрока с "Байером" действителен до 2027 года. TransferMarkt оценивает игрока в 22 млн евро.