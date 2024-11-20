Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Провалил медосмотр 7 лет назад. Нападающий Байера близок к возвращению в Италию
Всему виной травмы в итальянской команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Байера" Патрик Шик близок к возвращению в Италию.
По информации La Gazzetta Dello Sport, "Ювентус" рассматривает Шика в качестве усиления атаки в зимнее трансферное окно.
В сборной получил повреждение Душан Влахович, Аркадиуш Милик не тренируется с июня и в лучшем случае вернётся в декабре или январе, Нико Гонсалес, находящийся в аренде из "Фиорентины" также получил травму.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В Италии Шик играл за "Сампдорию" и в 2017 году мог перейти в "Ювентус". Но клуб отказался от подписания из-за проваленного медосмотра. Нападающий перешёл в "Рому".
В этом сезоне Патрик Шик сыграл в 14-ти играх за "Байер", в которых забил 4 гола и отдал голевую передачу.
Контракт игрока с "Байером" действителен до 2027 года. TransferMarkt оценивает игрока в 22 млн евро.
Популярное сейчас
- Присуждено техническое поражение. УЕФА обнародовал вердикт относительно матча Румыния - Косово
- Судейские назначения на 14-й тур УПЛ: известно, кто рассудит матчи Динамо и Шахтера
- Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над Албанией
- Довбика поберегут в матче с Албанией ради Ромы
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО