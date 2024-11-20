Спортивный директор Ромы - о назначении Раньери: Он именно тот человек, который сможет улучшить наше будущее

Флоран Гизольфи, спортивный директор "Ромы", высказался о назначении главным тренером клуба Клаудио Раньери.

"Прежде всего, я верю, что он принесет в клуб свое спокойствие и умиротворение. Думаю, нет необходимости представлять Клаудио Раньери или говорить о его невероятной карьере. Мы считаем, что он именно тот человек, который сможет улучшить как будущее, так и краткосрочную перспективу. Мы считаем, что клубу нужен такой человек, как он, который знает итальянский футбол.

Первая речь, которую он произнес перед командой и персоналом, была очень трогательной. Это был правильный выбор клуба как для настоящего, так и для будущего", - сказал Флоран.