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Спортивный директор Ромы - о назначении Раньери: Он именно тот человек, который сможет улучшить наше будущее

Италия

Гизольфи считает, что Раньери - правильный выбор для клуба

Спортивный директор Ромы - о назначении Раньери: Он именно тот человек, который сможет улучшить наше будущее

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Флоран Гизольфи, спортивный директор "Ромы", высказался о назначении главным тренером клуба Клаудио Раньери.

"Прежде всего, я верю, что он принесет в клуб свое спокойствие и умиротворение. Думаю, нет необходимости представлять Клаудио Раньери или говорить о его невероятной карьере. Мы считаем, что он именно тот человек, который сможет улучшить как будущее, так и краткосрочную перспективу. Мы считаем, что клубу нужен такой человек, как он, который знает итальянский футбол.

Первая речь, которую он произнес перед командой и персоналом, была очень трогательной. Это был правильный выбор клуба как для настоящего, так и для будущего", - сказал Флоран.

Напомним, что "Рома" подписала контракт с Раньери до конца текущего сезона.

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Источник:
gianluca di marzio
Опубликовал: Екатерина Власова
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