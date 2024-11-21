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Марсель и Реал Бетис рассматривают трансфер бывшего звездного хавбека Барселоны
Игрок готов присоединиться к новому клубу в январе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Согласно информации от инсайдера Николо Скиры, Артур Мело собирается покинуть "Ювентус" в январе. Известно, что его агент уже работает над тем, чтобы найти для своего клиента лучший вариант продолжения карьеры.
На данный момент известно, что французский "Марсель" и испанский "Реал Бетис" уже установили первые связи с "Ювентусом" относительно возможного трансфера Артура Мело. В итальянском клубе готовы попрощаться с игроком.
Летом этого года 28-летний бразильский полузащитник отклонил несколько предложения от греческих и турецких клубов.
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Добавим, что прошлый сезон Артур провел в аренде за "Фиорентину", приняв участие в 48 матчах за клуб во всех турнирах. В текущей кампании бразилец регулярно не попадает в заявку "Ювентуса".
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